Wir suchen NEIN zu NoBillag Songs

Egal ob es eine unplugged Ballade, eine multi-instrumentale Hymne, Jodel, Electro, Rock, Dub, Rap oder gar eine Trash-Cover-Version von «No Limits» wird – je bunter desto besser, je mehr Musikstile desto toller, je mehr Sprachen umso vielseitiger! Hauptsache, ihr seid dabei und engagiert euch, weil die Schweizer Musikszene und zahlreiche Radiostationen unmittelbar von der Streichung der Gebühren betroffen sind.

Wird am 4. März 2018 die Initiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren» angenommen, verliert die Schweizer Musikszene ihre wichtigsten Plattformen, da sie das Aus für 21 Lokalradios und sämtliche SRG-Sender bedeutet. Viele gebührenfinanzierte Medien schenken auch wenig bekannten Schweizer Acts grosse Präsenz – sie spielen die Musik jenseits des Mainstreams während die kommerziellen Medien auf bereits bekannte, massentaugliche Formate setzen. Zahlreiche Schweizer Talente sind nur deshalb bekannt geworden, weil sie zuerst von experimentierfreudigen Radiosendern gespielt wurden. Ausserdem hätte eine Annahme der No-Billag-Initiative direkte finanzielle Auswirkungen auf die MusikerInnen und Labels: Die Urheberrecht-Einnahmen würden um ungefähr 30% sinken.

Das Berner Kulturradio RaBe hat mit der Website nonobillag.ch eine nationale Kampagne gestartet, die die Auswirkungen auf das Mediensystem, die Clubszene, den Sport oder das Filmschaffen in der Schweiz aufzeigt. Um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und die Wichtigkeit eines NEIN am 4. März 2018 zu unterstreichen, sucht RaBe nun Songs gegen die No-Billag-Initiative. Die Aktion wird breit auf sozialen Kanälen und in den Medien gestreut. ALLE Songs werden auf der Seite nonobillag.ch veröffentlicht. Darauf wird ein youtube-Channel eingebettet, damit auch Videos ihren Platz bekommen (ist aber kein Muss).

Schickt eure Songs und/oder Videos an song@nonobillag.ch