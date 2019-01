Das Jahr ist durch und die Welt dreht sich tatsächlich weiter. Im Amplifier vom 10. Januar hat sie Steven zurückgedreht und seine Highlights der vergangenen 12 Monate gespielt. Die Liste wurde höchst wissenschaftlich anhand der Play-Statistik erarbeitet. Also nix gefühlte Liste, sondern analytisch kalt: je mehr gespielt, je höher in der Liste. Wenn man die Liste anschaut sind die Hauptthemen Rebellion und Introspektion. Enjoy – please.

1 | Sevdaliza | Soul Syncable | The Calling

2 | Warmduscher | I Got Friends | Whale City

3 | Tom Morello | Rabbit’s Revenge (feat. Bassnectar, Big Boi & Killer Mike) | The Atlas Underground

4 | IDLES | Samaritans | Joy As An Act Of Resistance

5 | YAMANTAKA // Sonic Titan | Someplace | Dirt

6 | Viagra Boys | Sports (Training Edit) | Street Worms

7 | Unhold | Convoy | Here Is The Blood

8 | Nova Twins | Hit Girl | Hit Girl

9 | Low | Dancing And Fire | Double Negative

10 | ShitKid | Yooouuu | This Is It (EP)

11 | Pizza Prostata | Medienmassaker | Medienmassaker

12 | Ultramerda | Italia Amore Mio | Il Silenzio Non Esiste

13 | John Parish | The March | Bird Dog Dante

14 | Thom Yorke | Open Again | Suspiria Soundtrack

15 | MISS WORLD | Carb Yr Enthusiasm | Keeping Up With Miss World

16 | Low | Disarray | Double Negative

17 | The Breeders | Blues At The Acropolis | All Nerve

18 | Space Laces | Torque! | Torque

19 | Stevimpossible | Ungetüm! | New Songs