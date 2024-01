Diesen Donnerstag hört ihr einen Amplifier, in dem viel gesprochen wird. Und zwar über Melodies In My Head.

Daniel Jakob und Thomas Burkhalter haben Interviews aus aller Welt mit Musik und Poesie kombiniert und daraus eine multimediale Show entwickelt, die am 2. und 3. Februar in der Dampfzentrale Premiere feiert.

Es erwartet euch eine Spannende Stunde mit Dänu, Thömu und Kayce, dazwischen Musik aus dem Album Joy Anger Doubt. Drei Worte, die das Projekt auf den Punkt bringen.