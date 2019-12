Über die Sendung

Eine mehrsprachige Sendung über politische, kulturelle und soziale Themen aus aller Welt.

In vox mundi we talk about political issues, culture and the social life around the world.

Für und von Menschen mit und ohne CH-Pass

vox mundi sind

Abdullah Abdo, Ehsan Ahmadi, Elena Atalaya, Mahtab Taemeh, Martin Gabl, Miluska Praxmarer und Zaher Al Jamous.

vox mundi geht zurück auf ein Radioprojekt, das von einer bunten Redaktion produziert wurde: Studierende, Emigrierte, Pensionierte, Refugees und Kunstschaffende zeigten in den mehrsprachigen Sendungen alternative Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation jenseits von Herkunft und Ausweis-Identitäten.

vox mundi wurde als Projekt unterstützt von:

Eidgenössische Migrationskommission

Fachstelle für Rassismusbekämpfung

Stiftung Corymbo

Stiftung Gertrud Kurz

Kompetenzzentrum Integration

Schweizerische Flüchtlingshilfe

Otto Erich Heynau Stiftung