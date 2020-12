polyphon: Als linke Eltern Kinder bekommen

Wie ist es, als linke, feministische Eltern Kinder zu bekommen? Werden sie ihren Ansprüchen gerecht?

Die Linke wird nicht müde, die Kleinfamilie zu kritisieren. Denn hier manifestiert sich für sie wie an keinem anderen Ort das Patriarchat. Die Mütter kümmern sich viel häufiger um die Kinder und schmeissen den Haushalt. Und die Väter gehen der Erwerbsarbeit nach.

Doch wie ist es, als linke Mütter und Väter selbst Kinder zu bekommen?

Im Feature von Fabiana Blasco vom freien Radio Corax in Halle kommen linke Eltern zu Wort. Auch hat sie mit den Herausgeberinnen des Buchs «Links leben mit Kindern» gesprochen, mit Almut Birken und Nicola Eschen. Sie nehmen in ihrem Buch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklich vom Kinderkriegen in der linken Szene ins Visier.