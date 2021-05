Vom 1. bis 25. Mai präsentiert VJ Rhaps The Vidiot 5 x 15 Musikvideos – in der 25 Jahre RaBe Ausstellung in der Sollbruchstelle



…und Stills von imaginären Videoclips.

Am Montag, 10. Mai, 17-19 Uhr gibt’s The Vidiot vs The Vinylist live von der Sollbruchstelle.