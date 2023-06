Festival Sommer – Open Air Guide 2023

Sommer, Sonne… Openair!

Die ersten Festivals sind bereits vorbei, die Aare über 18 Grad, die Sonne scheint den ganzen Tag und im Idealfall sitzt du gerade mit einem kühlen Getränk im Freien. Der Sommer zeigt sich mittlerweile von seiner schönsten Seite und laut unseren Informationen wird das auch so bleiben.

Daher sind wir in absoluter Feierlaune, ganz besonders, wenn die Sonne untergegangen ist und sich unvergessliche Sommernächte anbahnen. Wie immer sind wir auch im diesjährigen Sommer an den schönsten Festivals und werden dich während der ganzen Saison auf dem Laufenden halten.

Unsere FestivalexpertInnen haben sich durch etliche Lineups gewälzt und für dich den perfekten Sommernachts-Kalender komponiert.

Nicht nur wegen des guten Weins empfehlen wir gleich zu Beginn einen Abstecher nach Montreux. Das gratis Programm lässt auch in der 57. Ausgabe des Jazz Festivals keine Wünsche offen. Ob Konzerte, DJ-Sets, Filmvorführungen, Jam Sessions oder Pool-Partys, dank KünstlerInnen wie Mansur Brown, Noria Lilt oder Teki Latex lohnt sich die Reise an die Waadtländer Riviera allemal!

Du geniesst die Sonne lieber im Weyerli? Auch gut, dann kannst du direkt nach der Badi ans Holligenfest. Adilettras und Mista Sanchez servieren dir dort die heissesten Tunes aus dem RaBe-Kosmos.

Wenige Tage später geht es weiter mit dem legendären «Gugus Gurte». Stahlberger, Biandapid, Crème Solaire und viele weitere MusikerInnen verwöhnen dich dort mit ihren aktuellen Hits.

Falls du der Hitze der Stadt in die Berge entfliehen willst und klassische Musik magst, dann pack die Wanderschuhe ein und besuche das Musikdorf Ernen im Wallis, wo es Barock- und Kammermusik, Jazz sowie Lesungen von queeren AutorInnen wie Helene Hegemann oder Simon Froehling gibt.

Für Abwechslung in diesem Festivalsommer sorgt auch das Humortage Sommer Spin-Off. Max Uthoff, Martin Sonneborn und FIL begleiten dich im Berner Generationenhaus und im Rössli mit scharfem Humor durch den Spätsommer.

Sobald sich die Sommerferien dem Ende nähern, treffen wir uns im Mokka in Thun für das «Am Schluss Festival». Besuche uns hier für die Auftritte von Hatepop, Kerala Dust und Shitney Beers.

Lass uns den Sommer in vollen Zügen geniessen und gemeinsam unvergessliche Festivalmomente schaffen. Egal, ob du die Sonne am Genfersee, in der Badi oder an einem anderen magischen Ort erlebst. Der Sommer hat noch viele Höhepunkte für uns bereit. Verpasse nicht die Gelegenheit, mit uns die heissesten Tunes, humorvolle Auftritte und grossartige Musik zu erleben. Mach dich bereit für eine unvergessliche Festivalsaison, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Cheers auf den Sommer!

BERNER HUMORTAGE (29.7.23 / 16.9.23)

Location: Berner Generationenhaus

Highlights: Sa. 29.07. Max Uthoff – Moskauer Hunde, Sa. 16.09. Martin Sonneborn

Montreux Jazz Festival (FREE) (30.6. – 15.7.23)

Location: Montreux

Highlights: Mansur Brown, Skee Mask, Teki Latex, Noria Lilt

Musikdorf Ernen Festival (30.6. – 10.9.23)

Location: Ernen, Wallis

Highlights: Charl du Plessis, Queerlesen, Helena Winkelmann

Lakesplash (7. – 8.7.23)

Location: Seematte in Twann, Bielersee

Highlights: QUEEN OMEGA, Naomie Cowan, Nattali Rize

Am Schluss (FREE) (9. – 30.7.23)

Location: Cafe Bar Mokka, Thun

Highlights: Hatepop, Kerala Dust, Shitney Beers

SamStagmorgen SingerSongwriter Festival (9.7.23)

Location: Schloss Hünegg

Highlights: El Ritschi, Lindsay Ferguson, Andy Trinkler

GUGUS GURTE (FREE) (12. – 16.7.23)

Location: Heitere Fahne, Bern

Highlights: Stahlberger, Biandapid, Crème Solaire

Lunaria Outdoor Festival (22. – 23.7.23)

Location: Wiese in Trub, Trub (CH)

Highlights: Apostat, Chewlie, b2b, Elin

Openair am Bielersee (11. – 13.8.23)

Location: Strandwiese in Vinelz

Highlights: Klangphonics, E-L-R, The Slackers

Schütz Sommerbühne (FREE) (11.8. – 16.9.23)

Location: Sützenmatte, Bern

Highlights: Honshu Wolves, Moscato Luna & Emili Gómez, String Stranglers

Festival am Waldrand (20. – 23.9.23)

Location: Waldrand beim Gurten

Highlights: Pierre Omer‘s Swing Revue, Puff! Völlig losgelöst (Theater), Daydance