Sonne, Regen, Wind und Schnee

Über die Sendung

Leporello on Air ist die Radiosendung des Online-Magazins leporello.ch und das neue wöchentliche Fenster Kultur für Kinder, Jugendliche und Familien. Gemacht wird sie von einer Nachwuchs-Crew, die trotz jungen Jahren aus Kultur-Profis besteht! Das Team lernt das Handwerk des journalistischen Schreibens und bekommt in Zusammenarbeit mit RaBe eine Radio-Ausbildung. So berichten die engagierten Leporello-Sendungsmachenden über Theater, Literatur, Ausstellungen, Medien und andere Bereiche aus der Berner Kinder- und Jugendkultur. In jeder Sendung gibt es aktuelle Tipps für Veranstaltungen aus der Region und Tickets zu gewinnen!

