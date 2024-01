Queerfeministische, kritische Bücherorte

Lesen bildet Banden! steht auf der Webseite von Buchladen Paranoi City – dem feministischen Buchladen in Zürich. In der Sendung besuchen wir drei Bücherorte, die im Kampf gegen das Patriarchat das Lesefutter liefern: Queerbooks in Bern, Paranoya City in Zürich und Lotte, die kämpferische Bibliothek in Luzern. Tolle Gespräche inklusive Büchertipps. (Hinweis: Die Sendung ist eine Wiederholung, sie wurde 2021 aufgenommen.)