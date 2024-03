Patriarchat und Polizei

Wir gehen der Frage nach, wie die Polizei im Patriarchat verwoben ist. Vier Personen vom Netzwerk „Offensiv gegen Feminizide“ sprechen über ihre Arbeit. Sie haben sich im letzten Jahr besonders damit beschäftigt, wieso die Polizei keine Lösung ist, um patriarchale Gewalt zu beenden und weshalb es wichtig ist, der Annahme zu widersprechen, dass nur Staat und Polizei uns vor patriarchaler Gewalt schützen. Wir hören Geschichten, in denen die Polizei nicht als Freund*in und Helfer*in agiert, sondern patriarchale Gewalt reproduziert. Und natürlich gibts passende Musik. Ni una menos!

Weiterführende Infos:

Texte zu Transformativer Gerechtigkeit und Polizeikritik , Handlungsstrategien im Umgang mit Gewalt und Diskriminierung von LesMigras sowie Ressourcen und Toolkitsammlung auf Englisch von INCITE!, einem us-amerikanischen Netzwerk of Color, das sich gegen staatliche und vergeschlechtlichte Gewalt organisiert.

Beratungs- und Hilfsangebote:

Lantana – Fachstelle Opferhilfe bei sexualisierter Gewalt, Opferhilfe Schweiz, BiF Beratungsstelle gegen Gewalt an Frauen in Ehe und Partnerschaft, Frauenhaus Bern

Buchempfehlung:

Angela Y. Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners, and Beth E. Richie, Abolition. Feminism. Now.

Melanie Brazell: Was macht uns wirklich sicher? Ein Toolkit zu intersektionaler Transformativer Gerechtigkeit jenseits von Gefängnis und Polizei



#offensiv_gegen_feminizide