Happy Radio On Air

Wir sind wieder da! Happy Radio – Menschen mit Beeinträchtigungen machen eine Radiosendung!

Erinnerst du dich an die quirlige Frau Iseli und die energische Frau Schruppatelli aus der Fernsehsendung Total Birgit? Im Krimi-Hörspiel „Blutspur am Brandweg“ löst die wunderbar wandelbare Birgit Steinegger mit uns einen verzwickten Mordfall. Und Heitere Fahne ! Wir besuchen den inklusiven Freiraumpalast in Wabern, wo sie Unstimmigkeiten in der Sauna auskurieren und an der Rollstuhl-Rollschuh-Disko im Theatersaal munter Kreise drehen. Zudem begrüssen wir die Berner Erziehungsdirektorin Christine Häsler von der Grünen Partei Schweiz bei uns im Radiostudio. Wir erzählen von unserer Faszination für den Tollpatsch Mister Bean, verwöhnen euch mit schönen Klängen des deutschen Komponisten Johannes Brahms und stellen euch das mittelalterliche Saiteninstrument Zither vor.

Ein Projekt der Radioschule klipp+klang, der Volkshochschule Plus Bern und Radio RaBe.

Hier kannst du die ganze Sendung hören:

Hier kannst du die einzelnen Beiträge anhören:

Das Krimi-Hörspiel Blutspur am Brandweg

Heiterer Besuch im inklusiven Kulturzentrum Heitere Fahne in Wabern

Dani spricht mit Christine Häsler, Berner Regierungsrätin der Grünen

Beni stellt das mittelalterliche Saiteninstrument Zither vor

Yanis berichtet über Johannes Brahms und den Ungarischen Tanz

Tobias und Yanis erzählen Geschichten von Mister Bean