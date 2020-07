Donnschti Morge: Voubsetzt

Donnerstag Morgen auf Radio Rabe! Neubesetzt mitm Lisa und Max! Das neue Morgen Team bringt Schwung in die Rabe Kiste!

Wir begrüssten Takeshi Rötlisberger von ESKIMO bei uns Live im Studio. ESKIMO, Berner Mundart Aglo Pop Band! Noch nie davon gehört?! Dann ab ins Bierhübeli am Samstag! ESKIMO bespielt um 20:00 das Bierhübeli in Bern und beendet somit ihre Pandemie Konzert Pause! Das ganze Interview mit Takeshi Rötlisberger kannst du unter diesem Link nachhören:

Auch hatte Lisa vom Morgen Team ein Telefon-Interview mit Dömu, Veranstalter vom RockabillyStomp. Die 12te Edition vom RockabillyStomp geht dieses Wochenende Freitag und Samstag in Gerlafingen los. 7 Bands, eine Hot Road Show, Barbeque, Bar und Märit erwarten dich!

Bei Interviews hörte es aber in der „Donnschti Morge“ Sendung nicht auf! Verschiedene Rubriken wurden von uns ausgedacht .

In „Aues fürd Liinwand“ erzählte uns Max vom amerikanischen Film „The Farwell“

Bei „Klugscheisser“ traten Tier Facts gegeneinander an.

„Today is the Day“ erzählt dir was am heutigen Datum alles auf der Welt passiert ist!

Natürlich gab es tonnenweise Musik! Mehr von uns hörst du nächsten Donnerstag, den 30 Juli auf Radio RaBe von 8 – 11Uhr!