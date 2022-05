No sleep till… Kenia

Über die Sendung

Montagabend, schlaflos in Bern? Dann könntest du z’mingscht neue Klänge kennenlernen auf RaBe! In «no sleep till…» widmen wir einmal pro Monat zwei Sendestunden der musikalischen Vielfalt einer spezifischen Stadt, einer einzigartigen Region, eines fernen Landes. Musikinteressierten Weltenbummlern und globetrottenden Musikerinnen wollen wir Sounds näher bringen, aus Ghana, aus New York oder aus Island. Mit einer Expertin aus der Region live im Studio oder einem Musikkenner aus der fernen Stadt online zugeschaltet, direkt in die Lorraine.

Verraten sei schon jetzt: Die Herzen von Ronnie, der schon zu Techno getanzt hat, als die Streetparade noch Underground war und Katrin, auch bekannt vom RaBe-Info, schlagen bei elektronischer Musik am höchsten… Und ganz zum Schluss werden wir euch immer mit einem Cover-Song in die Nacht entlassen. Seid unsere Gäste, kommt mit auf die Reise, jeden vierten Montag um 23 Uhr.