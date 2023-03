Was kreucht und fleucht im Garten?

Frühlingsanfang! Wir starten heute mit Leporello on Air in die neue Jahreszeit und freuen uns über lebendige Kulturtipps der Berner Kulturlandschaft. Fee bringt sie dir heute mit.

Kulturtipp:

Ein Nachmittag im Garten. Das bietet der Gurtenpark an. Mit allen Sinnen den Garten erleben kannst du im Gurtengärtli. Die Hände voller Erde haben, Pflanzen und Insekten beobachten, oder durch praktisches Arbeiten dir Wissen über das biologische Gärtnern aneignen – das ist möglich an den betreuten Gartennachmittagen auf dem Gurten am Mittwoch und Sonntagnachmittag. Ein Projekt für Kinder ab 4 Jahren. Das erste Mal diesen Sonntag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr.

Bis gestern war das Stück „Sei kein Mann!“, eine Produktion von Kollektiv F in der Dampfzentrale Bern zu sehen.

Es ging um Männlichkeitsbilder, welche in der Werbung, im Sport, in den Sozialen Medien, in Musik und Film etc. vorherrschen. Diese Bilder suggerieren uns, was Männlichkeit ist: stark, aggressiv, ehrgeizig erfolgreich, dominant.

Das Stück hat diese Bilder hinterfragt und macht sich für eine andere Männlichkeit stark. Eine Männlichkeit in deren Männer mehr tanzen als kämpfen, mehr weinen und lachen und Gefühle ausdrücken. Die drei männlichen Tänzer zeigen was ihnen beigebracht wurde und was sie gerne ablegen möchten.

Fee hat das Tanzstück für Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene gesehen und zusammen mit Malena diskutieren sie über das Thema des Stücks.

Bist du auch gespannt, was Fee am Schluss der Sendung in der Wundertüte mitbringt?

Wir freuen uns, wenn du heute mit uns in den Frühling startest und um 18.30 Uhr einschaltest!