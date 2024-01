Wie fangen wir 2024 an? Allerlei Fragen fürs neue Jahr.

Wir starten mit frisch fröhlichen Kulturtipps in die erste Sendung im neuen Jahr. Wie fangen wir da an? Natürlich mit viel guter Laune und Tipps zum Nachdenken. Dazu passt die Ausstellung im Alpinen Museum, bei der kommenden Sonntag philosophiert werden darf. Das Thema lautet: wie fangen wir an? Was ist überhaupt ein guter Anfang und wann fängt was genau an? So viele Fragen zum Jahresanfang, puuh!

Auch Pippi gilt als neugierig und ist immer auf der Suche nach Antworten zu spannenden Fragen. Die Theater Szene hat ein weiteres Abenteuer der Piratentochter inszeniert, welches noch bis Ende Januar zu sehen ist.

Was die Leporelloredaktor:innen sich schon immer gefragt haben: welche Superkraft passt zu mir? Im Kinderroman von Ross Welford wird Esther plötzlich unsichtbar. Unsichtbar sein – wäre das etwas für die Redaktorinnen? Das erfahrt ihr in der Sendung!

Mehr Kulturtipps für 2024 gibt es auf: leporello.ch