Wir hatten das Vergnügen, Easy Ismael in unserer Radiosendung „Gschächnütschlimmers“ zu begrüssen. Im Fokus stand sein neues Tape, das schlicht „Easy Ismael Tape“ betitelt ist und mit acht Tracks aufwartet. Die Raps sind klassisch über Beats von äusserst renommierten Künstlern wie Sandman, IAM, Bronze Nazareth, Masta Ace, Dead Rabbit, Evidence, Robot Orchestra und Suff Daddy gehalten.

Easy Ismael beeindruckte uns mit seinem geschickten Flow und intelligenten Reimen, die er gekonnt über die vielfältigen Beats legte. In einem ausführlichen Gespräch tauchten wir tiefer in die Entstehung des Tapes ein und beleuchteten, was es für Lukas Tschopp, wie Easy Ismael mit bürgerlichem Namen heisst, bedeutet, in der Welt des Rap zu freestylen.

Inspiriert von den Worten des grossartigen Black Thought (The Roots), teilt Easy Ismael das Motto, dass ein echter Freestyle nur dann als solcher gilt, wenn er vollständig improvisiert ist, im Moment entsteht und verschiedene Elemente der Umgebung integriert. Diese Philosophie spiegelt sich in seiner Musik wider und verleiht dem „Easy Ismael Tape“ durchaus eine besondere Authentizität.

Stay tuned und keep it real! One Love.