motis bei G9S

Der junge Bieler Rapper & Producer motis war am 22.03 zu Gast im RaBe Studio! Unsere Hosts Fabio & Tobi quatschten mit ihm, munter, über seine bisherigen Meilensteine seiner Karriere & was noch so kommen mag! Eines vorweg, bald wird es von motis eine neue EP geben!

Motis ist ein richtiges Multitalent, neben dem produzieren von Beats & dem Rap ist er auch noch im visuellen Bereich tätig! Er dreht Musikvideos! Im Interview mit Ihm haben wir über seine vielen Talente gesprochen & was in naher Zukunft noch so passieren wird!

<3 yours truly G9S-Fam!