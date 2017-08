Radieschen

Wir haben In Between Green für die nächste Sendung gebucht, so wie du das mit unzähligen anderen Bands auch für dein Gartenfest auf Le son d’été machen kannst. Wer sie sind und was Le son d’été ist, hörst du in der ersten Stunde.

In der zweiten Stunde schauen die rockigen Why So Serious? aus Thun in der Sendung vorbei.

Schalt ein, am Donnerstagabend, 10. August 2017, um 20.00 Uhr.