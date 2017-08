Maria von Le son d’été kam ins Radieschen zu Besuch und erklärte uns, was hinter dem Projekt steckt. Anders gesagt: Schneide einer Band die Haare und sie kommen zu dir an dein Hausfest und geben ein Konzert, so einfach ist das … Wenn du es genauer wissen willst, höre dir das Interview an.

Selbstverständlich haben wir das dann gleich selbst ausprobiert und eine Band gebucht, zwar nicht für ein Gartenfest, aber für ins Studio. Als Gegenleistung boten wir „Airtime“. Lu und Joey von In Between Green erzählten uns von Ihrem „gefühlvollen“ Folk, erläuterten uns, was sie an aufmerksamen Publikums schätzen, erklärten uns den Unterschied zwischen ihrer Light- und Band-Version und spielten die drei Songs „Sing For The Wind“, „Out Here“ und „The Crows“ live im Studio.

Später trudelten noch die fünf Thunder Jungs Kamenko, Jimi, Sushi, Michu und Max von Why So Serious? Von ihnen wollten wir wissen, was denn genau „gesellschaftskritisch“ ist an ihrer Musik, warum sie jetzt kein Pop mehr machen, wo die Schwierigkeiten liegen sich als junge Band im Schweizer Musikbusiness zu behaupten und wie es bei ihnen zuhause im Bandraum so aussieht (Bierflasche?!) … Auch sie brachten uns einen Live-Song mit ins Studio: Wir durften eine akustische Version von „God Save The Queen“ hören. Das nächste Mal live erleben kannst du sie übrigens am Openair Schwanden am 26. August 2017.

Sendung verpasst? Schade, aber nicht so schlimm. Hier kannst du sie nachhören: Radieschen vom 10. August 2017