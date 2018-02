Während gut einer Stunde hat Alain Courbalian, der Kopf hinter The Dead Brothers, Rede und Antwort gestanden. Wir sprachen mit ihm über den Tod und das Leben, über den Teufel und Gott und über die Angst, die man in der heutigen Zeit haben kann. In der Sendung stellte er uns das neue Album „Angst“ vor, erzählte uns von der Zeit der Aufnahmen an einem wunderbaren Ort in den Vogesen in Frankreich, die so gut war, dass sie eigentlich nie hätte aufhören können … Er liess sein Flair für Zeitgeschichte durchschimmern, verriet uns, warum die Auftritte der Dead Brothers immer einmalig sind und welche neuen Instrumente auf der neuen Scheibe zu hören sind. Wer beim neuen Album genau hinhört, kann auch einen Text von Robert Walser erkennen oder jahrhundertalte, traditionelle Schweizer Volkslieder …

In der Sendung spielte er die zwei Songs „Everything Is Dead“ und „Death Blues“ live und unplugged im Studio von Radio Bern RaBe.

Das Album „Angst“ ist seit Februar 2018 bei Voodoo Rhythm Records erhältlich. Hast du die Sendung verpasst? Hier kannst du die teils sehr philosophischen Hintergründe zum neuen Album der Dead Brothers nachhören: Radieschen vom 8. Februar 2018