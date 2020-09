Steinklängen auf der Spur

Was ist ein Orgalitho? Wie entsteht aus Geräuschen Musik?

Im Rahmen des Musikfestivals Bern fand im Radio RaBe ein Workshop mit 6 Jungreporter*innen statt.

In der Sendung gehen wir den Festivalevents rund ums Thema «Stein» auf den Grund: Wir besuchen die Steinfirma Bernasconi AG in Bümpliz und lassen uns erklären, wie die vielen verschiedenen Steine zugeschnitten und verarbeitet werden. Wir tauchen ins Klangkunst-Projekt Disquiet Junto ein, in dessen Rahmen verschiedenste Kunstschaffende aus der ganzen Welt wöchentlich aus Geräuschen experimentelle, faszinierende Musik entstehen lassen. Ebendas haben auch wir gemacht, mit Aufnahmen, die wir auf dem Gelände der Firma Bernasconi AG gesammelt haben. Und wir sprechen mit dem Freiburger Komponisten Samuel Cosandey über die aussergewöhnliche Beschaffenheit von Instrumenten aus Stein, wie das Litophon oder das Orgalitho, und wie man speziell für diese Instrumente Musik komponiert.

