Schoggi und Geranien: Die Koloniale Vergangenheit der Schweiz

Bernhard Schär, Historiker und Forscher an der ETH Zürich, ist zu Gast und erklärt wie die Schweiz in den Kolonialismus verwickelt war und dass die Spuren davon immer noch in unserem Land und unseren Köpfen existieren. Tinu rezensiert die neusten Synthwave Releases der letzten Wochen und Luca gibt einen Ausblick auf einen ganz speziellen Monat für das Radio Rabe und Bölz No Eis. Natürlich gibt es auch noch einen ganz persönlichen 80s Track, der von GTA Vice City zu Bölz No Eis führt.