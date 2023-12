Für alle Käferfreunde: ein Album über Insekt-Mensch-Hybriden und der Synthwave Jahresrückblick

In dieser Folge von Bölz No Eis präsentiert Luca das neue Album von Teeth of the Sea, das sich Hive nennt und angelehnt ist an Herberts Hellstroms Hive und dem 70s Horror Film Phase IV. In der zweiten Stunde gibt es den Synthwave Jahresrückblick 2023 mit Releases, die uns bisher entgangen sind, unter anderen mit Gunship, Abstract Void, Windows 96, SIERRA, Mega Drive und System Olympia.