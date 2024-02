Zeitreise-Special Teil 4: Dungeon Synth 2011 – 2019

Im heutigen Zeitreise-Special zu Dungeon Synth nimmt dich Luca mit in die Dekade, in der Dungeon Synth als Genre zu existieren beginnt. Die verschiedenen Strömungen an elektronischer Musik die Dungeon Synth bilden, finden zusammen und es zeichnen sich Charakteristiken ab, die Stellvertretend für das Genre werden. In dieser Folge gibt es 2 Stunden Dungeon Synth mit den folgenden Interpreten: Lord Lovidicus, Fief, Chaucerian Myth, Erang, Murgrind, Old Tower, Sequestered Keep, Spectral Kingdom, Thangorodim, Til det Bergens Skyggene, Soy Fan Del Dark, Ranseur und Elric.