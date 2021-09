Milchmaa mit zweitem Studioalbum -muat

Milchmaa alias Goran Vulović veröffentlichte diesen Frühling 2021 nach „-ić“ sein zweites Studioalbum „-muat“. Der Churer Rapper, der mittlerweile in Zürich lebt, schafft mit „-muat“ ein dichtes, poetisches Album, das Einblick in persönliche Dilemmas gewährt und wichtige Diskurse in der Balkandiaspora beleuchtet.

Z wenig Kampfasag, z viel Drumherum degradiart zum Musterbispiel z wenig Dampfabloh, z viel Entschuldigung degradiart zum Musterbispiel (Milchmaa, Track Exponat feat. Hannes Barfuss)

Muesch aso nüme Frage sondern tune in 95.6 ab 20.00 live.