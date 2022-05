Tuvimos el honor de presentar en la tarde bernesa, y a esta ciudad, la persona que desde el 9 de Julio de 2011 dejó este planeta: el cantor Facundo Cabral. – Deutsch Übersetzung unten.

Con la participación del poeta Edwin García Del Cid y en la canción Agustín Del Pozzo, Radioactivos Numero 20/2022 especial y de autoconocimiento, a través de las vivencias de Facundo Cabral, de agradecimiento, por que es el ejercicio diario que sutilmente arroja el presente, recordamos por que con la mente el hombre se olvida de todo y no aprende, y lo más importante del aprendizaje, precisamente, que con el corazón podemos comulgar con esa religión universal que tanto predicaba Facundo Cabral: El amor. Esto es homenaje a Facundo Cabral.

Vamos pues conociendo a este personaje que fue Facundo Cabral, quién de vivir, justamente este sábado de Mayo de 2022 cumpliría los 85 años. Y para los que ya lo conocen, celebrar su paso efímero y brillante por esta tierra. Vamos a conocerlo a través directamente a través de su voz y su pensamiento por que su poder estuvo en sus palabras y sus historias.

Wir hatten die Ehre, am Berner Nacht und dieser Stadt die Person vorzustellen, die seit dem 9. Juli 2011 diesen Planeten verlassen hat: den Sänger Facundo Cabral.

Mit der Teilnahme des Dichters Edwin García Del Cid und Agustín Del Pozzo mit der Musik, Radioactivos Nummer 20/2022 Special und auf dem We zum Selbsterkenntnis, durch die Erfahrungen von Facundo Cabral, der Dankbarkeit, denn es ist die tägliche Übung, die das subtil wirft Gegenwart , erinnern wir uns, weil der Mensch mit dem Verstand alles vergisst und nicht lernt, und das Wichtigste am Lernen ist, dass wir mit dem Herzen mit der universellen Religion kommunizieren können, die Facundo Cabral so sehr gepredigt hat: Liebe. Dies ist eine Hommage an Facundo Cabral.

Lernen wir also diesen Charakter kennen, der Facundo Cabral war, der, wenn er leben würde, an diesem Samstag im Mai 2022 85 Jahre alt werden würde. Und für diejenigen, die ihn bereits kennen, feiern Sie seinen vergänglichen und brillanten Durchgang durch dieses Land. Wir werden ihm direkt durch seine Stimme und seine Gedanken begegnen, denn seine Kraft lag in seinen Worten und seinen Geschichten.