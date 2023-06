Queen, Fish & Chips, Scones und Pubs kommen den meisten Leuten wohl spontan in den Sinn, wenn sie an England denken. Wir bei @g9s_radio_rabe_95_6 denken eher an:

Britcore, Trip-Hop, UK drill und Grime.

UK Special – zwei Stunden, wo wir einen musikalischen Bogen über gut 30 Jahre englische Rap-Geschichte schlagen, unterlegt mit vielen Anekdoten und Hintergrundwissen über Artists, Alben und Samples.