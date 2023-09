In dieser Sendung nehmen euch eure Gschächnütschlimmers Hosts Stephan und Fabio mit auf eine musikalische Rap-Interrail-Reise durch Europa. Wir haben in den letzten Wochen die Schienen des Kontinents Europas bereist und sind dabei in die faszinierende Welt des Rap eingetaucht. Wer hets gedacht;)

Unsere Mission? Die Rap-Szenen der Länder erkunden, talentierte Künstler*innen entdecken und ihre Musik für euch kuratieren. Das Ergebnis ist ein zweiteiliges Interrail-Rap-Special, bei dem wir jeweils einen Track aus dem Land präsentieren.

Wie vielfältig die europäische Rap-Szene ist, von Spanien in den Balkan, von Frankreich in den hohen Norden nach Schweden via Dänemark und Norwegen bis in die Schweiz – wir haben alles für euch dabei. Lasst euch von den Geschichten mitreissen, den Rap und Interrail verbindet und lässt uns inspirieren.

Teil 2:

Teil 1: