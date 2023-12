Radio Kunterbund – Sendung zum Thema Diskriminierung

Über die Sendung

Jede Stimme hat das Recht gehört zu werden

Radio Kunterbund ist eine Radioformat von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. In gemeinsamer Arbeit produzieren wir unsere eigenen Sendungen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, aus der Lebenswelt von Menschen mit Unterstützungsbedarf zu erzählen und dadurch die Gesellschaft zu sensibilisieren.

Wenn wir es schaffen unserem Gegenüber mit offenem Herzen zuzuhören und versuchen seine Lebenswelt und somit sein Handeln zu verstehen kommen wir dem Ziel der wahren Begegnung und so einer inklusiven Welt, in der jede*r von jede*m lernen und wachsen kann, einen Schritt näher. Radio Kunterbund verschenkt jede Sendung einen kunterbunten Strauss an Stimmen und bildet sich verbunden durch die Arbeit an den Themen stetig selber weiter.