Vorschau auf das Festivalradio Musikdorf Ernen

Feuer und Flamme. Diesen Spruch kennt ihr vielleicht von unseren beliebten Goodies, den RaBe-Zündhölzli. Ab dem 5. April wird „Feuer und Flamme“ auch on air öfters zu hören sein! Dann startet nämlich wieder das Festivalradio Musikdorf Ernen, dieses Jahr zum Thema „Feuer und Flamme“.

Ernen? Das ist ein kleines Dorf im Goms, ruhig und idyllisch wie mensch sich ein Walliser Bergdorf halt so vorstellt. Von Juni bis September aber summt und brummt Ernen und wird als „Musikdorf Ernen“ zum Mekka für Musik- und Literaturliebhaber*innen aus aller Welt. Sie kommen für Klavier-, Barock- und Kammermusik, Jazzkonzerte und Literatur von queeren Autor*innen. Als Vorgeschmack auf all das beginnt am 5. April, um 11:30 Uhr, die Spezialsendereihe Festivalradio Musikdorf Ernen, die danach jeden Freitag und ab dem 5. Juli dienstags und freitags um 11:30 Uhr läuft. Ab Ende Juli berichten wir auch live aus Ernen: den Auftakt dazu macht die Live-Übertragung der literarischen Lesungen – das Queerlesen – am 27. und 28. Juli. Eine Sendung von und mit Jonathan Inniger und Joseba Zbinden.