Intrigierende Küchenutensilien, die zu jazziger Musik tanzen? Das ist kein Fiebertraum, sondern das Tanztheater-Stück Die Küchenrevue von Jarmila Kröschlová! Die Musik dazu hat Bohuslav Martinů in den wilden 1920er Jahren in Paris komponiert. Zu Gast in der Sendung ist die Fagottistin Valeria Curti, die an der Aufführung in Ernen beteiligt sein wird.

Sendung zum Kammerkonzert 5 «Höllenküche» vom 4. August 2024