Musikgewordene Landschaften

Die grosse Sendung zu Christian Mason, dem diesjährigen Composer in Residence und seinem neu komponierten Werk Figures in a landscape (awaiting eternity), das am 3. August uraufgeführt wird. Nach dem ausführlichen Gespräch mit dem Komponisten gibt es…

…ab Min. 19.25: Beitrag zum Tuvan Songbook (Orchesterkonzert 1, Freitag, 2. August)

Sendung zum Kammerkonzert 4 «Funken» vom Samstag, 3. August 2024

Eine erweiterte Fassung dieser Sendung, mit einem Beitrag zu Masons Quintett Shadowy Fish (Kammerkonzert 5, Sonntag, 4. August), gibt es hier zu hören.