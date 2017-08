Kulturradio RaBe – DO 17. August 2017, 23:00-24:00

„Crisscross…Jazz kreuz und verquer“ mit Jürg Solothurnmann

Im Fokus: CD-Neuheiten

Der Jazz lebt. Crisscross stellt zwei neue europäische Supertalente vor: der französische Trompeter/Komponist David Enhco (31) mit Quartett und der katalanische Pianist/Komponist Xavi Torres (26) mit Trio. Und zudem: George Colligan Quartet: More Powerful – BassDrumBones: The Long Road – Ivo Perelman, Matthew Shipp & Bobby Kapp: Tavros – Omri Ziegele & Where’s Africa: Going South – Bill Frisell & Thomas Morgan: Little Town

2017.08.17.AL Crisscross.CD-Neuheiten