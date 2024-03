DO 21. März 2024, 23:00-24:00

Crisscross 203 – Jazz kreuz und verquer

CD-News Schweiz

CHRISTOPH GRAB’S REFLECTIONS: LIVE AT HABERHAUS (Lametto Records) – CHRISTOPH GRAB’S REFLECTIONS: ONENESS (Lametto Records) – URS LEIMGRUBER ETC: AIR, VOL.I (Creative Works) – CHRISTOPH GALLIO / DOMINIC LASH / MARK SANDERS: LIVE AT CAFÉ OTO (Ezz-Thetics) – SIMON SPIESS QUIET TREE: EUPHORBIA (Intakt)