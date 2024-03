Ungewöhnliche Jazzinstrumente – DO 7. März 2024

DO 7. März 2024, 23:00-24:00

Crisscross 202 – Jazz kreuz und verquer

Ungewöhnliche Jazzinstrumente – Oboe, Mandoline, Banjo, Cello, Viola, Blockflöte, Akkordeon, Grosse Orgel, Sitar, Santur, Oud, Nay….

KYLE BRUCKMANN’S WRACK: …AWAITS SILENT TRISTERO’S EMPIRE (Singlespeed Music) – BRANDON SEABROCK: BRUTALOVECHAMP (Pyroclastic) – EVELYN DAVIS, FRED FRITH, PHILLIP GREENLIEF: LANTSKAP LOGIC (Trem Azul) – RUDY ROYSTON FLATBED BUGGY: DAY (Greenleaf Music) – REZ ABBASI / JOSH FEINBERG: NAYA BAAZ – CHARM (Whirlwind) – AMIR EL SAFFAR RIVERS OF SOUND ORCHESTRA: THE OTHER SHORE (Outhere)