DO 14. December 2023, 23:00-24:00

Crisscross 196 – Jazz kreuz und verquer

Connections – CD-News

SIMON MOULLIER: ISLA (Simon Moullier Music) – HENRY HEY TRIO: RI-METOS (Henry Hey Music) – EVAN PARKER / BARRY GUY: SO IT GOES (Maya) – JOHN ESCREET: SEISMIC SHIFT (Whirlwind) – MARIUS NESET: GEYSER. LIVE AT ROYAL ALBERT HALL (ACT) – WOLFGANG MUTHSPIEL: DANCE OF THE ELDERS (ECM)