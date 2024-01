New Creative Jazz – Frauen – DO 25. Januar 2023

Kulturradio RaBe – DO 25. Januar 2024, 23:00-24:00

Crisscross 199 – Jazz kreuz und verquer

New Creative Jazz – Frauen:

Suzan Veneman (tp), Sun-Mi Hong (dr), Anna Webber (fl, ts), Aurora Nealand (voc, as, ss, keyb), Chiquita Magic (keyb, voc), Astghik Martirosyan (voc, p), Myra Melford (p, comp), Ingrid Laubrock (sax), Tomeka Reid (cello), Mary Halvorson (g), Lesley Mok (dr), Angelika Sanchez (p, comp), Mareike Wiening (dr)

ZACK LOBER: NO FILLER (Zennez) – GEORGE (JOHN HOLLENBECK): LETTERS TO GEORGE (hollenbeck.com) – ASTGHIK MARTIROSYAN: DISTANCE (astghikmusic.com) – MYRA MELFORD’S FIRE & WATER QUINTET: HEAR THE LIGHT SINGING (RogueArt) – ANGELICA SANCHEZ NONET: NIGHTTIME CREATURES (Pyroclastic) – MAREIKE WIENING: REVEAL (Greenleaf)