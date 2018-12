Das Radieschen-Mixtape 2018 (Live-Aufnahmen von Songs unserer Studiogästen) ist jetzt da!

Ein Geschenk an alle Musikliebhaber und -innen. Das ist ein einzigartiges Mixtape, denn so etwas gibt es sonst nirgends zu hören. Alle Songs sind Live-Aufnahmen aus dem Studio Radio Bern RaBe und da gehören halt die kleinen, sympathischen Unsauberkeiten wie Kratzer und Knistern sowie andere Ecken und Kanten in den Stücken einfach dazu …

Lade dir die Musik jetzt herunter: Radieschen-Mixtape-2018 (ein etwa 130 Megabytes grosses ZIP-Paket)

Radieschen-Mixtape 2018

1. The Dead Brothers – Death Blues

Playliste als Linkliste

2. Chinzilla – Riddim for the Oppressed 3. Moder und Sauerland – Es zieht 4. Dachs – Pfluumebaum 5. Alois – Call It What You Want 6. The Crumpets – Talk 7. Best-Elle – Ändlech luti Musig, Bass & Licht 8. Landro – Havanna 9. 11ä – Ja läck du mir 10. The Cavers – Everything Is Dead 11. Lolasister – How To Find it Out (Or At Least Where To Look For It) 12. Jamie Wong-Li – Harlem Blues (form Mo‘ Better Blues) 13. Dean Wake – Colibri 14. Black Sea Dahu – In Case I Fall For You 15. The Rambling Wheels – A Hoax In A Box 16. Rio Wolta – Satellite Star

Die Daten sind jeweils mit den entsprechenden Beiträgen verlinkt, wo du die Sendung nachhören kannst und weitere Informationen zu den Musikmachenden findest. Die Namen der Künstlerinnen und Künstler sind jeweils mit ihrer Internetseite verlinkt.