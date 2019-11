Preview Meisterbeatz – Beatronaut EP

Am Freitag den 6. Dezember releast Meisterbeatz seine neue EP Beatronaut digital und auf Vinyl.

Meisterbeatz besucht uns diesen Freitag den 29. November im Rahmen der Rabe-Clubtour im Schlachthaus Bern und gibt uns ein exklusives Preview seiner neu produzierten EP. Schon lange verfolgen die Gschächnütschlimmers ModeratorInnen das treiben von Meister aka Meisterbeatz und Whodis?

Ja, die Musig het zimlech Chraft, wines Gsicht wo lacht, es isch e Sunne wo schiint, wit übert d’Mitti vor Nacht (Whodis? vo Lorbeere und Schlange).

Wir bewundern Meisterbeatz seit jeher über sein vielfältiges Wirken und seine Leidenschaft zur Weltmusik, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass bei ihm alles mit Rap und Soul begann.

Mit der EP Beatronaut nimmt uns der Berner Beatproduzent mit durch sein ganzes musikalisches Schaffen – begleitet von Künstler- und WeggefährtInnen von drei verschiedenen Kontinenten.

In der bereits veröffentlichten Single „Masters Of The Humanverse“ rappen Jean Grae aus New York und Burni Aman aus Kapstadt schon mal im klassischen modernen Boombap-Stil.

Auch die anderen Featurings haben grosse Namen, und lassen darauf schliessen, dass Meister in den vergangenen Jahren ein umfassendes Netzwerk aufbauen konnte: Guilty Simpson aus Detroit, der legendäre Ty aus London (Ben Chijioke), aber auch die Zürcherin Daniela Sarda , der Berner Jones und DJ Kermit sind auf der EP vertreten.

Wir sind also gespannt, in die noch nicht veröffentlichten Tracks reinzuhören und wir sind auch gespannt die neusten ultrararen Sneakers – Meisters zweite Leidenschaft- zu sehen. Und wir hoffen auch, dass Meister in naher Zukunft uns nicht mehr so lange auf Neues warten lässt…

Ihr wollt die Sneakers auch sehen? Dann kommt am 29.11 ab 20.00 live zum Schlachthaus Bern.