5-Minuten-Sprachnachricht von Kate Birch

Wir von der Sendung Radieschen fordern Schweizer Musik-Acts dazu auf, uns eine genau fünf Minuten lange Sprachnachricht (nicht kürzer und nicht länger) zu schicken, in welcher sie kurz von sich und ihrer momentanen Verfassung erzählen. Diesmal zum Thema „Musikschaffende in der Corona-Zeit“.

Hier die Sprachnachricht von Kate Birch (ein Solo-Projekt von Laura Schuler). Sie spricht direkt aus ihrem Bandraum und erzählt, was sie gerade so tut und warum sie sich glücklich schätzt in der Schweiz zu leben. Du kannst sie live auf deinem Bildschirm erleben, am Freitagabend, 21. Mai 2020 ab 19.30 Uhr an der Stage at Home #5.

