The Next Movement & zwei Lampenfieber-Interviews

Kennst du schon das beste Hausmittelchen gegen Lampenfieber? Paquita Maria errät es uns in einem Lampenfieber-Interview (20:30), das sie kurz vor ihrem Auftritt im Musigbistrot mit uns macht. Ein bisschen später hören wir die aufgekratzten willibald (zusammen mit Bat Bait) in einem zweiten Lampenfieber-Interview (40:50), die endlich ihre neue Platte Le roi est mort im ISC taufen konnten.

In der zweiten Stunde (1:1:33) kamen Sam Siegenthaler und P Kaeser von The Next Movement vorbei, um uns sagen, dass im Fall am 16. Oktober 2020 (also heute!) ihr neues (selft-titled) Album rauskommt. Aber nicht nur das … Mit ihnen sprachen wir darüber, wie sie als Truppe funktionieren, warum der richtige „Groove“ so wichtig ist, wie sie den „Funk“ ins Jahr 2021 bringen und warum sie lieber ein Album veröffentlichen anstatt nur einzelne Singles.

Sendung verpasst? Hier kannst du sie nachhören: Radieschen vom 15. Oktober 2020