KimBo mit Album Pangolin

KimBo war zu Gast bei uns – mit dabei hat sie ihr neues Album Pangolin.

Pangolin ist ein Schuppentier und ziert nicht nur das Cover des Albums sondern ist auch ein Aufruf an die Menschen nicht auf unschuldige Tiere zu zeigen. Es gibt Studien die aufzeigen, dass die Schuppentiere eine wesentliche Rolle in der Übertragung des Virus SARS-CoV-2 an Fledermäuse und dann an die Menschen inne haben. Auch KimBo weist daraufhin, dass die Nachfrage nach der teuren Delikatesse der Schuppentiere in Asien und den USA enorm angestiegen ist und dies dazu führt, dass der Mensch auf der Suche nach Nahrung immer weiter in die wilde Tierwelt eindringt und dadurch automatisch mit uns noch unbekannten übertragbaren Krankheiten konfrontiert wird. Es gilt also unseren Konsum zu überdenken, um zu verhindern, dass andere Länder in die Urwälder gedrängt werden, um ihre Existenz durch die gravierende westliche Abhängigkeit zu sichern.

Was wir sonst noch alles besprochen haben, wie sich KimBo’s Album anhört und ob ein Virus Bounce Cypher nächstes Jahr in Frage kommt, könnt ihr gerne nachhören.