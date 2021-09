Radio RaBe 25-Jahre-Jubiläum: Die 25×25 Playlist von Bölz No Eis

Zum 25. Geburtstag vom Radio RaBe wurden wir als Sendungsmachende gebeten unsere 25 besten und liebsten Songs zusammenzustellen. Als Bölzer verfügen wir über eine angeborene Leidenschaft für alles was kitschig und 80er ist. Wir haben uns durch Terabytes an Lasergeräusche und Raumschiffmotorenlärm gehört um unsere Ohren perfekt zu schulen. Wir trugen jeden Tag Schulterpolster im Blazer und eine Unmenge an Haarspray in der Dauerwelle um den Look zu verstehen. Wir badeten jeden Tag in neonviolettem Licht auf einem Gitternetz und fuhren mit einem alten Testarossa in einen pinkigen Sonnenuntergang um uns das Gefühl für den richtigen Vibe zu geben. Danach haben wir wochenlang im Rabe Studio diskutiert, zusammen gewohnt, gestritten, gefeiert, geweint und gelacht, getanzt und meditiert nur um euch diese absolute und ultimative Bölz No Eis Playlist zu liefern. Vittoria und Luca führen euch durch die meisten Songs, präsentieren die besten Bölz No Eis Fails und bringen euch die Geschichte vom Radio RaBe näher.