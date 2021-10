Inspiration aus der Jugend: Andrew Lesynts neues Album Second Chance

In der Sendung zu Gast war Andrew Lesynt, ein Schweizer Synthwave Musiker, der gerade sein neues Album Second Chance veröffentlicht hat. Er plaudert mit uns über sein neues Album, seine Jugend in den 80ern als er seine ersten Synthesizer Erfahrungen machte und wie das heute so läuft, wenn er Musik macht. Andrew Lesynt liefert uns ebenfalls den 80s Track der Woche, mit einem ganz speziellen Stück an Musikgeschichte. Wir uns den Matrix 4 Trailer reingezogen und es direkt als Anlass genommen um über die Triologie zu streiten, die bald keine mehr ist. Dazu gab es wie immer viel Synthwave und einige Tracks von Andrew Lesynts neuem Album.