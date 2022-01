Achtung Liebe: Zeitgemässe Sexualaufklärung in Schulen

Bei Bölz No Eis zu Gast ist Carolin von der Organisation „Achtung Liebe“, ein Verein von Studierenden, die ergänzend zum normalen Aufklärungsunterricht in Schulen Einsätze durchführen. Wir begrüssen Panni als neues Mitglied von Bölz No Eis bei uns, diskutieren über Ingwer, ein spezielles Weihnachtsgeschenk von und für RaBe und haben natürlich eine grosse Ladung an neuem Synthwave dabei.