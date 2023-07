RaBe live @ BernPride

9QueerUp Radio, die wöchentliche Sendung von und für LGBTIQ+Community auf RaBe, sendet am Samstag, 29. Juli ab 16 Uhr anlässlich der BernPride live vom Bundesplatz. Die BernPride bildet den Abschluss der ebenfalls in Bern stattfindenden EuroGames, der grössten queeren Sportveranstaltung Europas. Der Multisport-Event für LGBTIQ-Sportler*innen wird seit 1992 jährlich in einer anderen europäischen Stadt ausgetragen und steht im Zeichen von Vielfalt und Inklusion.

Während der Livesendung werden diverse Politiker*innen, Aktivist*innen und natürlich auch Sportler*innen zu Wort kommen und über die Situation für LGBTIQ-Menschen in der Schweiz und der Welt sprechen.

Schnapp dir also am 29. Juli deine Regenbogenflagge, ziehe durch die regenbogenfarben beflaggten Strassen Berns und besuche uns im RaBe-Zelt auf dem Bundesplatz!

Im Anschluss geht’s mit RaBe ab 19.30 Uhr nahtlos weiter zu den Berner Humortagen und am Sonntag ab 11 Uhr ans Queerlesen & Festival Musikdorf Ernen.