Que(e)rBeet im Januar 2024

In der Sendung vom 23. + 28. Januar 2024 informierten Alessandra Widmer und Roman Heggli über Aktuelles aus den Dachorganisationen LOS und Pink Cross und mit Billy Ostertag von habs queer basel sprachen wir über das neue Gleichstellungsgesetz in Basel-Stadt. Ausserdem gab trans Aktivist Henry Hohmann im ‘Blickpunkt trans‘ einen Einblick zu News aus der Schweiz und der Welt, DJ Jasi Pink erzählte mehr über sich und die queere Partyreihe “Kiss the Rainbow” und Dr. Gay beantwortet eine neue Frage von Hörer*innen. Abschliessend ein Film- und ein Literaturtipp.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: