Que(e)rBeet im März 2024

In der Sendung vom 24. März 2024 äusserten sich Alessandra Widmer und Roman Heggli zu Aktuellem aus den Dachorganisationen LOS und Pink Cross; der frisch gekürte M(r|x|s) Fetish Switzerland 2024, Zeddy, beantwortete Fragen zu seinem Titel, zur Wahl und allgemein zur queeren Fetisch-Szene und Dr. Gay gab Antworten auf eine weitere Frage von Hörer*innen. In der zweiten Stunde gewährten die Livegäste Jenny und Sofie einen Einblick ins Aro-Ace-Spektrum Schweiz und sprachen über die Themen Asexualität und Aromantik; Henry Hohmann informierte über das zurzeit in Bern laufende Programm ‘Grand Hotel’ der Schwulen Berner Sänger Schwubs und Ruth Huber über die Theaterproduktion ‘Die Liebe in meinem Leben’. Abschliessend ein Ausblick mit Fabio auf die erste Folge des neuen Formats “Family Dinner” bei QueerUp Radio.