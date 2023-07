In dieser Sendung waren Che$ter & C. Perkins mit Ihrer EP GALERIE bei uns zu Gast.

Der Rapper und der Producer harmonieren wie der perfekte Zungenkuss. It’s such a match!

Mit im Handgepäck war Reevah – der Bruder von Che$ter – der am 4.8. (wann sonst?) sein tape releasen wird.

*Che$ter*

https://www.instagram.com/chestervieracht/?hl=de

*C.Perkins*

https://www.instagram.com/c.perkins_beats/?hl=de

*Reevah*

https://www.instagram.com/_reevah/?hl=de