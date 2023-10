Die Gschächnütschlimmer-Hosts Maja, Tobi und Fabio waren nicht alleine im Studio.

Zu Gast waren die zwei Mitglieder des virtuosen Kollektivs Chaostruppe: Tilt & 200BPM.

Gut gelaunt wurde über ihren musikalischen Werdegang gesprochen, wie die zwei zueinander gefunden haben und was in Zukunft noch so kommen wird.

Ausserdem haben Tilt & 200BPM je ein Exclusive-Verse gerappt und uns ihre neue Single vorgestellt, welche ab dem 13.10.2023 überall zu hören ist.